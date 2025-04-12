Сьогоднішня ціна Level (LVL)

Поточна ціна Level (LVL) сьогодні становить 0.054767 USD з ринковою капіталізацією $ 952.75K USD. Ціна LVL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Level:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Level протягом дня — +0.67%

- циркуляційна пропозиція – 17.41M USD

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