Ціна Level (LVL)
Поточна ціна Level (LVL) сьогодні становить 0.054767 USD з ринковою капіталізацією $ 952.75K USD. Ціна LVL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Level:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Level протягом дня — +0.67%
- циркуляційна пропозиція – 17.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Level до USD становила $ +0.00036644.
За останні 30 днів зміна ціни Level до USD становила $ -0.0081206207.
За останні 60 днів зміна ціни Level до USD становила $ -0.0116719375.
За останні 90 днів зміна ціни Level до USD становила $ -0.04350002584907897.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00036644
|+0.67%
|30 днів
|$ -0.0081206207
|-14.82%
|60 днів
|$ -0.0116719375
|-21.31%
|90 днів
|$ -0.04350002584907897
|-44.26%
Останній аналіз цін Level: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+0.67%
+3.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings.
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