Токеноміка Hyperstable USD (USH) Дізнайтеся ключову інформацію про Hyperstable USD (USH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hyperstable USD (USH) Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases. Офіційний вебсайт: https://hyperstable.xyz/ Купити USH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hyperstable USD (USH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hyperstable USD (USH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,43M $ 2,43M $ 2,43M Загальна пропозиція: $ 2,42M $ 2,42M $ 2,42M Циркуляційна пропозиція: $ 2,42M $ 2,42M $ 2,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,43M $ 2,43M $ 2,43M Історичний максимум: $ 1,015 $ 1,015 $ 1,015 Історичний мінімум: $ 0,97455 $ 0,97455 $ 0,97455 Поточна ціна: $ 0,999691 $ 0,999691 $ 0,999691 Дізнайтеся більше про ціну Hyperstable USD (USH)

Токеноміка Hyperstable USD (USH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hyperstable USD (USH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USH, досліджуйте ціну токена USH в реальному часі!

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