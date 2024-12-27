Сьогоднішня ціна Help (HELP)

Поточна ціна Help (HELP) сьогодні становить 32.09 USD з ринковою капіталізацією $ 2.92M USD. Ціна HELP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Help:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.89K USD

- зміна ціни Help протягом дня — -2.58%

- циркуляційна пропозиція – 91.00K USD

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