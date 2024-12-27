Ціна Help (HELP)
Поточна ціна Help (HELP) сьогодні становить 32.09 USD з ринковою капіталізацією $ 2.92M USD. Ціна HELP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Help:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.89K USD
- зміна ціни Help протягом дня — -2.58%
- циркуляційна пропозиція – 91.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Help до USD становила $ -0.85262998191445.
За останні 30 днів зміна ціни Help до USD становила $ -2.3824129440.
За останні 60 днів зміна ціни Help до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Help до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.85262998191445
|-2.58%
|30 днів
|$ -2.3824129440
|-7.42%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Help: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.74%
-2.58%
+24.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sentient is a research lab focused on synthetic dataset generation for robotic systems. Embodied AI. Our token HELP stands for Human Enhanced Learning Process. We are using human coordination capabilities to advance robotics through the creation of hyper specific synthetic datasets for multimodal systems. Unlocking the ability to generate high-quality synthetic datasets at scale is a billion-dollar opportunity. HELP's mission is the construction of sophisticated datasets that simulate real-world scenarios and interactions. These synthetic datasets are meticulously designed to capture the complexity and nuances of various sensory inputs that robots may encounter in their operational environments.
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