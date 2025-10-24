Актуальна ціна Haystack сьогодні становить 0,02979356 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HAY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HAY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Haystack сьогодні становить 0,02979356 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HAY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HAY на MEXC вже зараз.

Логотип Haystack

Ціна Haystack (HAY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HAY до USD:

$0,02978629
-0,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Haystack (HAY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:13:52 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Haystack (HAY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,02942468
Мін. за 24 год
$ 0,03015248
Макс. за 24 год

$ 0,02942468

$ 0,03015248

$ 0,056328

$ 0,02587991

+0,05%

-0,17%

-4,67%

-4,67%

Актуальна ціна Haystack (HAY) становить $0,02979356. За останні 24 години HAY торгувався між мінімумом у $ 0,02942468 і максимумом у $ 0,03015248, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HAY становить $ 0,056328, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02587991.

Що стосується короткострокових результатів, то HAY змінився на +0,05% за останню годину, -0,17% за 24 години та на -4,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Haystack (HAY)

$ 820,63K

--
----

$ 3,00M

27,38M

100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Haystack — $ 820,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HAY — 27,38M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,00M.

Історія ціни Haystack (HAY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Haystack до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Haystack до USD становила $ -0,0057489355.
За останні 60 днів зміна ціни Haystack до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Haystack до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,17%
30 днів$ -0,0057489355-19,29%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Haystack (HAY)

Haystack delivers the first mobile-native DeFi experience on the Algorand blockchain. By pairing institutional-grade infrastructure with consumer-friendly design, it removes traditional barriers to participation while preserving the core principles of security and self-custody.

Powered by Deflex’s universal order router, Haystack aggregates liquidity across the Algorand ecosystem to provide best-execution trades, real-time portfolio analytics, and yield opportunities. The $HAY utility token aligns platform success with token holders by funding an automated buy-and-burn, unlocking fee discounts, and granting access to enhanced yield opportunities.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Haystack (USD)

Скільки коштуватиме Haystack (HAY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Haystack (HAY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Haystack.

Перегляньте прогноз ціни Haystack вже зараз!

HAY до місцевих валют

Токеноміка Haystack (HAY)

Розуміння токеноміки Haystack (HAY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HAY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Haystack (HAY)

Скільки сьогодні коштує Haystack (HAY)?
Актуальна ціна HAY у USD становить 0,02979356 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HAY до USD?
Поточна ціна HAY до USD — $ 0,02979356. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Haystack?
Ринкова капіталізація HAY — $ 820,63K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HAY?
Циркуляційна пропозиція HAY — 27,38M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HAY?
HAY досяг історичної максимальної ціни у 0,056328 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HAY?
Історична мінімальна ціна HAY становила 0,02587991 USD.
Який обсяг торгівлі HAY?
Актуальний обсяг торгівлі HAY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HAY цього року?
HAY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HAY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:13:52 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.