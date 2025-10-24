Інформація щодо ціни Haystack (HAY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,02942468 $ 0,02942468 $ 0,02942468 Мін. за 24 год $ 0,03015248 $ 0,03015248 $ 0,03015248 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,02942468$ 0,02942468 $ 0,02942468 Макс. за 24 год $ 0,03015248$ 0,03015248 $ 0,03015248 Рекордний максимум $ 0,056328$ 0,056328 $ 0,056328 Найнижча ціна $ 0,02587991$ 0,02587991 $ 0,02587991 Зміна ціни (за 1 год) +0,05% Зміна ціни (1 дн.) -0,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,67%

Актуальна ціна Haystack (HAY) становить $0,02979356. За останні 24 години HAY торгувався між мінімумом у $ 0,02942468 і максимумом у $ 0,03015248, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HAY становить $ 0,056328, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02587991.

Що стосується короткострокових результатів, то HAY змінився на +0,05% за останню годину, -0,17% за 24 години та на -4,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Haystack (HAY)

Ринкова капіталізація $ 820,63K$ 820,63K $ 820,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,00M$ 3,00M $ 3,00M Циркуляційне постачання 27,38M 27,38M 27,38M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Haystack — $ 820,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HAY — 27,38M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,00M.