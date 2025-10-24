Інформація щодо ціни Gomble (GM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00987777 $ 0,00987777 $ 0,00987777 Мін. за 24 год $ 0,01130323 $ 0,01130323 $ 0,01130323 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00987777$ 0,00987777 $ 0,00987777 Макс. за 24 год $ 0,01130323$ 0,01130323 $ 0,01130323 Рекордний максимум $ 0,06274$ 0,06274 $ 0,06274 Найнижча ціна $ 0,00848022$ 0,00848022 $ 0,00848022 Зміна ціни (за 1 год) -0,19% Зміна ціни (1 дн.) +0,98% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,72% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,72%

Актуальна ціна Gomble (GM) становить $0,01002821. За останні 24 години GM торгувався між мінімумом у $ 0,00987777 і максимумом у $ 0,01130323, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GM становить $ 0,06274, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00848022.

Що стосується короткострокових результатів, то GM змінився на -0,19% за останню годину, +0,98% за 24 години та на -2,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gomble (GM)

Ринкова капіталізація $ 2,77M$ 2,77M $ 2,77M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,03M$ 10,03M $ 10,03M Циркуляційне постачання 276,03M 276,03M 276,03M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Gomble — $ 2,77M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GM — 276,03M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,03M.