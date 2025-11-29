Що таке GROF

Токеноміка Go Rest Offline (GROF) Дізнайтеся ключову інформацію про Go Rest Offline (GROF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Токеноміка та аналіз ціни Go Rest Offline (GROF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Go Rest Offline (GROF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 72.02K $ 72.02K $ 72.02K Загальна пропозиція: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Циркуляційна пропозиція: $ 747.52M $ 747.52M $ 747.52M FDV (повністю розведена вартість): $ 96.35K $ 96.35K $ 96.35K Історичний максимум: $ 0.0059774 $ 0.0059774 $ 0.0059774 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Go Rest Offline (GROF) Купити GROF зараз!

Інформація Go Rest Offline (GROF) Офіційний вебсайт: https://www.grof.xyz/ Whitepaper: https://www.grof.xyz/waitlist/index.html

Токеноміка Go Rest Offline (GROF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Go Rest Offline (GROF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GROF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GROF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GROF, досліджуйте ціну токена GROF в реальному часі!

