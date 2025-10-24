Інформація щодо ціни Go Rest Offline (GROF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0059774$ 0,0059774 $ 0,0059774 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +3,26% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,78% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,78%

Актуальна ціна Go Rest Offline (GROF) становить --. За останні 24 години GROF торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GROF становить $ 0,0059774, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GROF змінився на -- за останню годину, +3,26% за 24 години та на -1,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Go Rest Offline (GROF)

Ринкова капіталізація $ 118,87K$ 118,87K $ 118,87K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 159,01K$ 159,01K $ 159,01K Циркуляційне постачання 747,53M 747,53M 747,53M Загальна пропозиція 999 976 018,481189 999 976 018,481189 999 976 018,481189

Поточна ринкова капіталізація Go Rest Offline — $ 118,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GROF — 747,53M, зі загальною пропозицією 999976018.481189. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 159,01K.