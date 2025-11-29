Dango Planet — це платформа для кросчейн-свопів на основі BNB Chain з використанням штучного інтелекту. Вона почала з підтримки BRC20 у мережі Bitcoin і розширюється на EVM-мережі, Solana, Sui та згодом — на всі блокчейни. Дайте команду природною мовою нашому ШІ-агенту на основі LLM, і він виконає своп, оптимізує маршрут торгівлі та комісії за gas, а також надасть сигнали купівлі/утримання/продажу в режимі реального часу. Ключові особливості: інтеграція ШІ-агентів та LLM, кросчейн-міст і маршрутизація, оптимізація маршруту та комісій за gas, торгові сигнали в режимі реального часу, безпека корпоративного рівня.