Сьогоднішня ціна Gittensor

Поточна ціна Gittensor (SN74) сьогодні становить $ 0,756163, зі зміною 1,73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN74 до USD становить $ 0,756163 за SN74.

Gittensor наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3 405 520, з циркуляційною пропозицією у 4,51M SN74. Протягом останніх 24 годин SN74 торгувався між $ 0,750897 (мінімум) та $ 0,787979 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,72, тоді як історичний мінімум — $ 0,01147608.

У короткостроковій динаміці SN74 змінився на -0,72% за останню годину та на -5,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,60K.

Ринкова інформація щодо Gittensor (SN74)

Ринкова капіталізація $ 3,41M$ 3,41M $ 3,41M Обсяг (за 24 год) $ 3,60K$ 3,60K $ 3,60K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,41M$ 3,41M $ 3,41M Циркуляційне постачання 4,51M 4,51M 4,51M Загальна пропозиція 4 505 336,625925451 4 505 336,625925451 4 505 336,625925451

Поточна ринкова капіталізація Gittensor — $ 3,41M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,60K. Циркуляційна пропозиція SN74 — 4,51M, зі загальною пропозицією 4505336.625925451. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,41M.