Сьогоднішня ціна Gitly

Поточна ціна Gitly (GITLY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GITLY до USD становить $ 0 за GITLY.

Gitly наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26,537, з циркуляційною пропозицією у 100.00B GITLY. Протягом останніх 24 годин GITLY торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GITLY змінився на -- за останню годину та на +2.21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Gitly (GITLY)

Ринкова капіталізація $ 26.54K$ 26.54K $ 26.54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26.54K$ 26.54K $ 26.54K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Gitly — $ 26.54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GITLY — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26.54K.