Сьогоднішня ціна Gitbounty

Поточна ціна Gitbounty (GITB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GITB до USD становить $ 0 за GITB.

Gitbounty наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 519,29, з циркуляційною пропозицією у 100,00B GITB. Протягом останніх 24 годин GITB торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GITB змінився на -- за останню годину та на +1,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Gitbounty (GITB)

Ринкова капіталізація $ 11,52K$ 11,52K $ 11,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,52K$ 11,52K $ 11,52K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Gitbounty — $ 11,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GITB — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,52K.