Ціна FUST Token (FUST)

Актуальна ціна 1 FUST до USD:

+3,60%1D
Графік ціни FUST Token (FUST) в реальному часі
Інформація щодо ціни FUST Token (FUST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

-0,16%

+3,27%

+1,60%

+1,60%

Актуальна ціна FUST Token (FUST) становить $0,00009476. За останні 24 години FUST торгувався між мінімумом у $ 0,00009013 і максимумом у $ 0,00009611, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FUST становить $ 0,00023234, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00003075.

Що стосується короткострокових результатів, то FUST змінився на -0,16% за останню годину, +3,27% за 24 години та на +1,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FUST Token (FUST)

Поточна ринкова капіталізація FUST Token — $ 3,13M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FUST — 33,00B, зі загальною пропозицією 33000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,13M.

Історія ціни FUST Token (FUST) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FUST Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FUST Token до USD становила $ -0,0000276316.
За останні 60 днів зміна ціни FUST Token до USD становила $ -0,0000373423.
За останні 90 днів зміна ціни FUST Token до USD становила $ +0,00006307906970955172.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,27%
30 днів$ -0,0000276316-29,15%
60 днів$ -0,0000373423-39,40%
90 днів$ +0,00006307906970955172+199,11%

Що таке FUST Token (FUST)

FUST (Fusion token) is the companion token of FUSD - with tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency. FUST can be placed in the FUST Fusion Miner and used to mine free FUSD. FUST has tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency, and allows those Degens who buy into the FUSD philosophy - but who also enjoy the thrill of chasing fast green candles - to make their play within the structure of the FUSD ecosystem and benefit from the best of both worlds; the possibility of a fast ride upwards whilst earning a passive income paid in our appreciating stable token courtesy of their FUST bag.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс FUST Token (FUST)

Прогноз ціни FUST Token (USD)

Скільки коштуватиме FUST Token (FUST) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів FUST Token (FUST) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо FUST Token.

Перегляньте прогноз ціни FUST Token вже зараз!

FUST до місцевих валют

Токеноміка FUST Token (FUST)

Розуміння токеноміки FUST Token (FUST) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FUST зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про FUST Token (FUST)

Скільки сьогодні коштує FUST Token (FUST)?
Актуальна ціна FUST у USD становить 0,00009476 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FUST до USD?
Поточна ціна FUST до USD — $ 0,00009476. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація FUST Token?
Ринкова капіталізація FUST — $ 3,13M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FUST?
Циркуляційна пропозиція FUST — 33,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FUST?
FUST досяг історичної максимальної ціни у 0,00023234 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FUST?
Історична мінімальна ціна FUST становила 0,00003075 USD.
Який обсяг торгівлі FUST?
Актуальний обсяг торгівлі FUST за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FUST цього року?
FUST може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FUST для поглибленого аналізу.
