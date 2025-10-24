Інформація щодо ціни FUST Token (FUST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00009013 $ 0,00009013 $ 0,00009013 Мін. за 24 год $ 0,00009611 $ 0,00009611 $ 0,00009611 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00009013$ 0,00009013 $ 0,00009013 Макс. за 24 год $ 0,00009611$ 0,00009611 $ 0,00009611 Рекордний максимум $ 0,00023234$ 0,00023234 $ 0,00023234 Найнижча ціна $ 0,00003075$ 0,00003075 $ 0,00003075 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) +3,27% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,60%

Актуальна ціна FUST Token (FUST) становить $0,00009476. За останні 24 години FUST торгувався між мінімумом у $ 0,00009013 і максимумом у $ 0,00009611, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FUST становить $ 0,00023234, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00003075.

Що стосується короткострокових результатів, то FUST змінився на -0,16% за останню годину, +3,27% за 24 години та на +1,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FUST Token (FUST)

Ринкова капіталізація $ 3,13M$ 3,13M $ 3,13M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,13M$ 3,13M $ 3,13M Циркуляційне постачання 33,00B 33,00B 33,00B Загальна пропозиція 33 000 000 000,0 33 000 000 000,0 33 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FUST Token — $ 3,13M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FUST — 33,00B, зі загальною пропозицією 33000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,13M.