Сьогоднішня ціна FML

Поточна ціна FML (FML) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FML до USD становить $ 0 за FML.

FML наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 802,78, з циркуляційною пропозицією у 989,85M FML. Протягом останніх 24 годин FML торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00117742, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FML змінився на -- за останню годину та на -15,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FML (FML)

Ринкова капіталізація $ 12,80K$ 12,80K $ 12,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,80K$ 12,80K $ 12,80K Циркуляційне постачання 989,85M 989,85M 989,85M Загальна пропозиція 989 852 961,579078 989 852 961,579078 989 852 961,579078

Поточна ринкова капіталізація FML — $ 12,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FML — 989,85M, зі загальною пропозицією 989852961.579078. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,80K.