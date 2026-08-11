Сьогоднішня ціна Fly

Поточна ціна Fly (FLY) сьогодні становить $ 0,00550155, зі зміною 5,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FLY до USD становить $ 0,00550155 за FLY.

Fly наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 93 060, з циркуляційною пропозицією у 16,92M FLY. Протягом останніх 24 годин FLY торгувався між $ 0,00518963 (мінімум) та $ 0,00564221 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,326125, тоді як історичний мінімум — $ 0,00518963.

У короткостроковій динаміці FLY змінився на -- за останню годину та на -19,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,19K.

Ринкова інформація щодо Fly (FLY)

Ринкова капіталізація $ 93,06K$ 93,06K $ 93,06K Обсяг (за 24 год) $ 1,19K$ 1,19K $ 1,19K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 542,26K$ 542,26K $ 542,26K Циркуляційне постачання 16,92M 16,92M 16,92M Загальна пропозиція 98 563 310,08539729 98 563 310,08539729 98 563 310,08539729

Поточна ринкова капіталізація Fly — $ 93,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,19K. Циркуляційна пропозиція FLY — 16,92M, зі загальною пропозицією 98563310.08539729. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 542,26K.