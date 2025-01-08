Сьогоднішня ціна FlexMeme (FLEX)

Поточна ціна FlexMeme (FLEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 43.98K USD. Ціна FLEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FlexMeme:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.38 USD

- зміна ціни FlexMeme протягом дня — -5.72%

- циркуляційна пропозиція – 253.09B USD

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