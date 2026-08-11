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Поточна ціна first reply сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SIRIUS становить 44 113 USD. Відстежуйте оновлення цін SIRIUS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна first reply сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SIRIUS становить 44 113 USD. Відстежуйте оновлення цін SIRIUS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SIRIUS

Інформація про ціну SIRIUS

Що таке SIRIUS

Офіційний вебсайт SIRIUS

Токеноміка SIRIUS

Прогноз ціни SIRIUS

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Ціна first reply (SIRIUS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SIRIUS до USD:

$0,00004551
$0,00004551$0,00004551
-1,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни first reply (SIRIUS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:30:46 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна first reply

Поточна ціна first reply (SIRIUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SIRIUS до USD становить $ 0 за SIRIUS.

first reply наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 44 113, з циркуляційною пропозицією у 965,28M SIRIUS. Протягом останніх 24 годин SIRIUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01068814, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SIRIUS змінився на -0,09% за останню годину та на -2,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо first reply (SIRIUS)

$ 44,11K
$ 44,11K$ 44,11K

--
----

$ 44,11K
$ 44,11K$ 44,11K

965,28M
965,28M 965,28M

965 282 730,194955
965 282 730,194955 965 282 730,194955

Поточна ринкова капіталізація first reply — $ 44,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SIRIUS — 965,28M, зі загальною пропозицією 965282730.194955. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44,11K.

Історія ціни first reply у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01068814
$ 0,01068814$ 0,01068814

$ 0
$ 0$ 0

-0,09%

-1,12%

-2,45%

-2,45%

Історія ціни first reply (SIRIUS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни first reply до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни first reply до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни first reply до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни first reply до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,12%
30 днів$ 0-4,10%
60 днів$ 0+20,49%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни first reply

Прогноз ціни first reply (SIRIUS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SIRIUS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни first reply (SIRIUS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна first reply потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне first reply у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SIRIUS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни first reply.

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Ресурс first reply (SIRIUS)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Cat-ThemedMemePump.fun Ecosystem

Про first reply

Яка зараз ціна first reply?

Живуча ціна first reply (SIRIUS) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином first reply позиціонується на ринку?

Наразі first reply займає #7213 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1944707.84230864640000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу SIRIUS?

Обсяг токенів у обігу SIRIUS становить 965282730.194955 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін first reply за останню добу?

За останню добу first reply торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки first reply віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

first reply досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.4711833173371281920000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують SIRIUS?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для first reply?

Поточне зміщення ціни на -1.12% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.

Люди також запитують: Інші запитання про first reply

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:30:46 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для first reply (SIRIUS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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