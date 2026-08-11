Яка зараз ціна first reply?

Живуча ціна first reply (SIRIUS) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином first reply позиціонується на ринку?

Наразі first reply займає #7213 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1944707.84230864640000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу SIRIUS?

Обсяг токенів у обігу SIRIUS становить 965282730.194955 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін first reply за останню добу?

За останню добу first reply торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки first reply віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

first reply досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.4711833173371281920000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують SIRIUS?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для first reply?

Поточне зміщення ціни на -1.12% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.