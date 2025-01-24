Сьогоднішня ціна FireStarter (FLAME)

Поточна ціна FireStarter (FLAME) сьогодні становить 0.01561425 USD з ринковою капіталізацією $ 1.07M USD. Ціна FLAME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FireStarter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 211.41K USD

- зміна ціни FireStarter протягом дня — -3.14%

- циркуляційна пропозиція – 68.36M USD

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