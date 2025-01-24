Ціна FireStarter (FLAME)
Поточна ціна FireStarter (FLAME) сьогодні становить 0.01561425 USD з ринковою капіталізацією $ 1.07M USD. Ціна FLAME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FireStarter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 211.41K USD
- зміна ціни FireStarter протягом дня — -3.14%
- циркуляційна пропозиція – 68.36M USD
Отримуйте оновлення цін FLAME до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FLAME.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FireStarter до USD становила $ -0.00050676190182741.
За останні 30 днів зміна ціни FireStarter до USD становила $ -0.0061690028.
За останні 60 днів зміна ціни FireStarter до USD становила $ -0.0046596919.
За останні 90 днів зміна ціни FireStarter до USD становила $ -0.010749464778226407.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00050676190182741
|-3.14%
|30 днів
|$ -0.0061690028
|-39.50%
|60 днів
|$ -0.0046596919
|-29.84%
|90 днів
|$ -0.010749464778226407
|-40.77%
Останній аналіз цін FireStarter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.18%
-3.14%
-25.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FLAME до AUD
A$0.024670515
|1 FLAME до GBP
￡0.0124914
|1 FLAME до EUR
€0.0148335375
|1 FLAME до USD
$0.01561425
|1 FLAME до MYR
RM0.069014985
|1 FLAME до TRY
₺0.55711644
|1 FLAME до JPY
¥2.42707902
|1 FLAME до RUB
₽1.55955129
|1 FLAME до INR
₹1.3476659175
|1 FLAME до IDR
Rp251.8427066775
|1 FLAME до PHP
₱0.9123406275
|1 FLAME до EGP
￡E.0.78508449
|1 FLAME до BRL
R$0.09243636
|1 FLAME до CAD
C$0.0223283775
|1 FLAME до BDT
৳1.90181565
|1 FLAME до NGN
₦24.2832816
|1 FLAME до UAH
₴0.654861645
|1 FLAME до VES
Bs0.874398
|1 FLAME до PKR
Rs4.3468510575
|1 FLAME до KZT
₸8.119722285
|1 FLAME до THB
฿0.5282300775
|1 FLAME до TWD
NT$0.5101175475
|1 FLAME до CHF
Fr0.014052825
|1 FLAME до HKD
HK$0.121478865
|1 FLAME до MAD
.د.م0.155830215