Токеноміка FireStarter (FLAME) Дізнайтеся ключову інформацію про FireStarter (FLAME), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FireStarter (FLAME) FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto. Офіційний вебсайт: https://firestarter.fi/ Купити FLAME зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FireStarter (FLAME) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FireStarter (FLAME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 208,30K $ 208,30K $ 208,30K Загальна пропозиція: $ 99,78M $ 99,78M $ 99,78M Циркуляційна пропозиція: $ 68,36M $ 68,36M $ 68,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 304,06K $ 304,06K $ 304,06K Історичний максимум: $ 3,31 $ 3,31 $ 3,31 Історичний мінімум: $ 0,00300722 $ 0,00300722 $ 0,00300722 Поточна ціна: $ 0,00304733 $ 0,00304733 $ 0,00304733 Дізнайтеся більше про ціну FireStarter (FLAME)

Токеноміка FireStarter (FLAME): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FireStarter (FLAME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FLAME, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FLAME, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FLAME, досліджуйте ціну токена FLAME в реальному часі!

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