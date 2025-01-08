Ціна Factor (FCTR)
Поточна ціна Factor (FCTR) сьогодні становить 0.074721 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна FCTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Factor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.72K USD
- зміна ціни Factor протягом дня — -2.02%
- циркуляційна пропозиція – 15.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Factor до USD становила $ -0.00154688229890334.
За останні 30 днів зміна ціни Factor до USD становила $ -0.0037564787.
За останні 60 днів зміна ціни Factor до USD становила $ -0.0002898950.
За останні 90 днів зміна ціни Factor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00154688229890334
|-2.02%
|30 днів
|$ -0.0037564787
|-5.02%
|60 днів
|$ -0.0002898950
|-0.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Factor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-2.02%
+2.80%
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