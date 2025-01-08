Сьогоднішня ціна Factor (FCTR)

Поточна ціна Factor (FCTR) сьогодні становить 0.074721 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна FCTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Factor:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.72K USD

- зміна ціни Factor протягом дня — -2.02%

- циркуляційна пропозиція – 15.00M USD

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