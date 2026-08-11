Сьогоднішня ціна Everything

Поточна ціна Everything (EV) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5.27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EV до USD становить $ 0 за EV.

Everything наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22,190,165, з циркуляційною пропозицією у 99.85B EV. Протягом останніх 24 годин EV торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00175131, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EV змінився на +1.60% за останню годину та на +8.40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 20.09K.

Ринкова інформація щодо Everything (EV)

Ринкова капіталізація $ 22.19M$ 22.19M $ 22.19M Обсяг (за 24 год) $ 20.09K$ 20.09K $ 20.09K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22.19M$ 22.19M $ 22.19M Циркуляційне постачання 99.85B 99.85B 99.85B Загальна пропозиція 99,852,341,477.24026 99,852,341,477.24026 99,852,341,477.24026

Поточна ринкова капіталізація Everything — $ 22.19M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 20.09K. Циркуляційна пропозиція EV — 99.85B, зі загальною пропозицією 99852341477.24026. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22.19M.