Сьогоднішня ціна Everscale

Поточна ціна Everscale (EVER) сьогодні становить $ 0,00305025, зі зміною 0,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EVER до USD становить $ 0,00305025 за EVER.

Everscale наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6 056 454, з циркуляційною пропозицією у 1,99B EVER. Протягом останніх 24 годин EVER торгувався між $ 0,0030277 (мінімум) та $ 0,0031064 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,9, тоді як історичний мінімум — $ 0,00220163.

У короткостроковій динаміці EVER змінився на -0,09% за останню годину та на -4,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12,45K.

Ринкова інформація щодо Everscale (EVER)

Ринкова капіталізація $ 6,06M$ 6,06M $ 6,06M Обсяг (за 24 год) $ 12,45K$ 12,45K $ 12,45K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,46M$ 6,46M $ 6,46M Циркуляційне постачання 1,99B 1,99B 1,99B Загальна пропозиція 2 117 508 291,0 2 117 508 291,0 2 117 508 291,0

Поточна ринкова капіталізація Everscale — $ 6,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12,45K. Циркуляційна пропозиція EVER — 1,99B, зі загальною пропозицією 2117508291.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,46M.