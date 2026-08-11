Яка зараз ціна Evernode?

Evernode (EVR) торгують за ₴3.35944269322865040000, що відображає зміну ціни на рівні -4.64% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Evernode у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Smart Contract Platform,Layer 2 (L2),DePIN, EVR часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують EVR сьогодні?

За останні 24 години EVR зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Evernode?

Сьогодні в обігу знаходиться 36170027.013 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг EVR?

Наразі Evernode займає ринковий рейтинг №1963 з ринковою капіталізацією ₴242736668.19355256160000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Evernode за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -4.64% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Evernode порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Smart Contract Platform,Layer 2 (L2),DePIN EVR демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.