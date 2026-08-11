Сьогоднішня ціна ePEG

Поточна ціна ePEG (EPEG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EPEG до USD становить $ 0 за EPEG.

ePEG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 080,71, з циркуляційною пропозицією у 100,00B EPEG. Протягом останніх 24 годин EPEG торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EPEG змінився на -- за останню годину та на -0,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ePEG (EPEG)

Ринкова капіталізація $ 19,08K$ 19,08K $ 19,08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,08K$ 19,08K $ 19,08K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ePEG — $ 19,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EPEG — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,08K.