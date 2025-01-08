Сьогоднішня ціна Early Risers (EARLY)

Поточна ціна Early Risers (EARLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 52.68K USD. Ціна EARLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Early Risers:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 600.79 USD

- зміна ціни Early Risers протягом дня — -6.55%

- циркуляційна пропозиція – 999.83M USD

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