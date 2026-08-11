Сьогоднішня ціна DSLA Protocol

Поточна ціна DSLA Protocol (DSLA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 37,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DSLA до USD становить $ 0 за DSLA.

DSLA Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 332 775, з циркуляційною пропозицією у 5,57B DSLA. Протягом останніх 24 годин DSLA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02429944, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DSLA змінився на +0,12% за останню годину та на +92,31% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DSLA Protocol (DSLA)

Ринкова капіталізація $ 332,78K$ 332,78K $ 332,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 341,37K$ 341,37K $ 341,37K Циркуляційне постачання 5,57B 5,57B 5,57B Загальна пропозиція 5 696 563 023,000001 5 696 563 023,000001 5 696 563 023,000001

Поточна ринкова капіталізація DSLA Protocol — $ 332,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DSLA — 5,57B, зі загальною пропозицією 5696563023.000001. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 341,37K.