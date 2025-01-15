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Ціна DROP (DROP)

USD

Графік ціни DROP (DROP) в реальному часі

$16.68
$16.68$16.68
+30.00%(1D)

Сьогоднішня ціна DROP (DROP)

Поточна ціна DROP (DROP) сьогодні становить 16.69 USD з ринковою капіталізацією $ 16.50M USD. Ціна DROP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DROP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.35K USD
- зміна ціни DROP протягом дня — +30.10%
- циркуляційна пропозиція – 989.19K USD

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Цінові показники DROP (DROP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DROP до USD становила $ +3.86.
За останні 30 днів зміна ціни DROP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DROP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DROP до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +3.86+30.10%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін DROP (DROP)

Останній аналіз цін DROP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 12.66
$ 12.66$ 12.66

$ 18.15
$ 18.15$ 18.15

$ 18.15
$ 18.15$ 18.15

+4.34%

+30.10%

+90.50%

Ринкова інформація DROP (DROP)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 16.50M
$ 16.50M$ 16.50M

$ 17.35K
$ 17.35K$ 17.35K

989.19K
989.19K 989.19K

Що таке DROP ( DROP)

DROP ($DROP) is a blue-chip memecoin built on the XRP Ledger (XRPL), inspired by the concept of a "drop," the smallest unit of XRP, equivalent to 0.000001 XRP. With a total supply of 1 million tokens, DROP embraces simplicity and transparency while fostering a fun and highly engaging community. The community led project aims to grow user adoption on the XRPL, leveraging its fast, low-cost, and energy-efficient transaction capabilities. By combining fun, community spirit, and a strong presence within the XRPL ecosystem, DROP seeks to create a vibrant and active user base.

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

DROP до місцевих валют

1 DROP до AUD
A$26.704
1 DROP до GBP
13.5189
1 DROP до EUR
16.0224
1 DROP до USD
$16.69
1 DROP до MYR
RM74.9381
1 DROP до TRY
591.8274
1 DROP до JPY
¥2,608.1463
1 DROP до RUB
1,711.8933
1 DROP до INR
1,441.1815
1 DROP до IDR
Rp273,606.5136
1 DROP до PHP
975.5305
1 DROP до EGP
￡E.842.0105
1 DROP до BRL
R$100.8076
1 DROP до CAD
C$23.8667
1 DROP до BDT
2,018.8224
1 DROP до NGN
25,956.288
1 DROP до UAH
702.3152
1 DROP до VES
Bs884.57
1 DROP до PKR
Rs4,647.6643
1 DROP до KZT
8,811.9862
1 DROP до THB
฿576.4726
1 DROP до TWD
NT$549.2679
1 DROP до CHF
Fr15.1879
1 DROP до HKD
HK$129.8482
1 DROP до MAD
.د.م167.0669