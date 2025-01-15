Сьогоднішня ціна DROP (DROP)

Поточна ціна DROP (DROP) сьогодні становить 16.69 USD з ринковою капіталізацією $ 16.50M USD. Ціна DROP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DROP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.35K USD

- зміна ціни DROP протягом дня — +30.10%

- циркуляційна пропозиція – 989.19K USD

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