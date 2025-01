Що таке DROP ( DROP)

DROP ($DROP) is a blue-chip memecoin built on the XRP Ledger (XRPL), inspired by the concept of a "drop," the smallest unit of XRP, equivalent to 0.000001 XRP. With a total supply of 1 million tokens, DROP embraces simplicity and transparency while fostering a fun and highly engaging community. The community led project aims to grow user adoption on the XRPL, leveraging its fast, low-cost, and energy-efficient transaction capabilities. By combining fun, community spirit, and a strong presence within the XRPL ecosystem, DROP seeks to create a vibrant and active user base.

Ресурс DROP (DROP) Whitepaper Офіційний вебсайт