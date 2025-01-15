Ціна DROP (DROP)
Поточна ціна DROP (DROP) сьогодні становить 16.69 USD з ринковою капіталізацією $ 16.50M USD. Ціна DROP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DROP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.35K USD
- зміна ціни DROP протягом дня — +30.10%
- циркуляційна пропозиція – 989.19K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DROP до USD становила $ +3.86.
За останні 30 днів зміна ціни DROP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DROP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DROP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +3.86
|+30.10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DROP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.34%
+30.10%
+90.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DROP ($DROP) is a blue-chip memecoin built on the XRP Ledger (XRPL), inspired by the concept of a "drop," the smallest unit of XRP, equivalent to 0.000001 XRP. With a total supply of 1 million tokens, DROP embraces simplicity and transparency while fostering a fun and highly engaging community. The community led project aims to grow user adoption on the XRPL, leveraging its fast, low-cost, and energy-efficient transaction capabilities. By combining fun, community spirit, and a strong presence within the XRPL ecosystem, DROP seeks to create a vibrant and active user base.
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|1 DROP до AUD
A$26.704
|1 DROP до GBP
￡13.5189
|1 DROP до EUR
€16.0224
|1 DROP до USD
$16.69
|1 DROP до MYR
RM74.9381
|1 DROP до TRY
₺591.8274
|1 DROP до JPY
¥2,608.1463
|1 DROP до RUB
₽1,711.8933
|1 DROP до INR
₹1,441.1815
|1 DROP до IDR
Rp273,606.5136
|1 DROP до PHP
₱975.5305
|1 DROP до EGP
￡E.842.0105
|1 DROP до BRL
R$100.8076
|1 DROP до CAD
C$23.8667
|1 DROP до BDT
৳2,018.8224
|1 DROP до NGN
₦25,956.288
|1 DROP до UAH
₴702.3152
|1 DROP до VES
Bs884.57
|1 DROP до PKR
Rs4,647.6643
|1 DROP до KZT
₸8,811.9862
|1 DROP до THB
฿576.4726
|1 DROP до TWD
NT$549.2679
|1 DROP до CHF
Fr15.1879
|1 DROP до HKD
HK$129.8482
|1 DROP до MAD
.د.م167.0669