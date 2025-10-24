Інформація щодо ціни Dreamsync (DREAM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00123683 $ 0,00123683 $ 0,00123683 Мін. за 24 год $ 0,00129999 $ 0,00129999 $ 0,00129999 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00123683$ 0,00123683 $ 0,00123683 Макс. за 24 год $ 0,00129999$ 0,00129999 $ 0,00129999 Рекордний максимум $ 0,00437362$ 0,00437362 $ 0,00437362 Найнижча ціна $ 0,00021815$ 0,00021815 $ 0,00021815 Зміна ціни (за 1 год) -1,07% Зміна ціни (1 дн.) +0,61% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,41% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,41%

Актуальна ціна Dreamsync (DREAM) становить $0,00125001. За останні 24 години DREAM торгувався між мінімумом у $ 0,00123683 і максимумом у $ 0,00129999, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DREAM становить $ 0,00437362, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00021815.

Що стосується короткострокових результатів, то DREAM змінився на -1,07% за останню годину, +0,61% за 24 години та на -27,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dreamsync (DREAM)

Ринкова капіталізація $ 1,25M$ 1,25M $ 1,25M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,25M$ 1,25M $ 1,25M Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 993 348,086534 999 993 348,086534 999 993 348,086534

Поточна ринкова капіталізація Dreamsync — $ 1,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DREAM — 999,99M, зі загальною пропозицією 999993348.086534. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,25M.