Актуальна ціна Dreamsync сьогодні становить 0,00125001 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DREAM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DREAM на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна 1 DREAM до USD:

$0,00125001
$0,00125001
+0,60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Dreamsync (DREAM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:55:22 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Dreamsync (DREAM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00123683
Мін. за 24 год
$ 0,00129999
Макс. за 24 год

$ 0,00123683
$ 0,00129999
$ 0,00437362
$ 0,00021815
-1,07%

+0,61%

-27,41%

-27,41%

Актуальна ціна Dreamsync (DREAM) становить $0,00125001. За останні 24 години DREAM торгувався між мінімумом у $ 0,00123683 і максимумом у $ 0,00129999, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DREAM становить $ 0,00437362, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00021815.

Що стосується короткострокових результатів, то DREAM змінився на -1,07% за останню годину, +0,61% за 24 години та на -27,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dreamsync (DREAM)

$ 1,25M
--
$ 1,25M
999,99M
999 993 348,086534
Поточна ринкова капіталізація Dreamsync — $ 1,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DREAM — 999,99M, зі загальною пропозицією 999993348.086534. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,25M.

Історія ціни Dreamsync (DREAM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dreamsync до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dreamsync до USD становила $ -0,0006342404.
За останні 60 днів зміна ціни Dreamsync до USD становила $ +0,0002697306.
За останні 90 днів зміна ціни Dreamsync до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,61%
30 днів$ -0,0006342404-50,73%
60 днів$ +0,0002697306+21,58%
90 днів$ 0--

Що таке Dreamsync (DREAM)

Dreamsync is a multifaceted project that combines cryptocurrency, POV (point-of-view) content creation, and community engagement. It revolves around $DREAM, a cryptocurrency that funds a weekly challenge ecosystem and is designed to grow into a larger streaming platform. Every Monday, 1,000,000 $DREAM is donated on-site, and the process is transparently recorded and released to the public every Friday. Holders receive weekly missions and verified participants share in the token rewards, with additional prizes for top creators. Another 1,000,000 $DREAM is distributed weekly to holders based on tier. Dreamsync’s goal is to evolve into a Web3-native, first-person content platform powered entirely by community participation and transparent token flows.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Dreamsync (DREAM)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Dreamsync (USD)

Скільки коштуватиме Dreamsync (DREAM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Dreamsync (DREAM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Dreamsync.

Перегляньте прогноз ціни Dreamsync вже зараз!

DREAM до місцевих валют

Токеноміка Dreamsync (DREAM)

Розуміння токеноміки Dreamsync (DREAM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DREAM зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Dreamsync (DREAM)

Скільки сьогодні коштує Dreamsync (DREAM)?
Актуальна ціна DREAM у USD становить 0,00125001 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DREAM до USD?
Поточна ціна DREAM до USD — $ 0,00125001. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Dreamsync?
Ринкова капіталізація DREAM — $ 1,25M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DREAM?
Циркуляційна пропозиція DREAM — 999,99M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DREAM?
DREAM досяг історичної максимальної ціни у 0,00437362 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DREAM?
Історична мінімальна ціна DREAM становила 0,00021815 USD.
Який обсяг торгівлі DREAM?
Актуальний обсяг торгівлі DREAM за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DREAM цього року?
DREAM може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DREAM для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:55:22 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.