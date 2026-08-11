Сьогоднішня ціна dForce

Поточна ціна dForce (DF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DF до USD становить $ 0 за DF.

dForce наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 86 195, з циркуляційною пропозицією у 999,93M DF. Протягом останніх 24 годин DF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,5, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DF змінився на -- за останню годину та на -14,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо dForce (DF)

Ринкова капіталізація $ 86,20K$ 86,20K $ 86,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 86,20K$ 86,20K $ 86,20K Циркуляційне постачання 999,93M 999,93M 999,93M Загальна пропозиція 999 926 146,6275177 999 926 146,6275177 999 926 146,6275177

Поточна ринкова капіталізація dForce — $ 86,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DF — 999,93M, зі загальною пропозицією 999926146.6275177. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 86,20K.