Токеноміка Dev Protocol (DEV) Дізнайтеся ключову інформацію про Dev Protocol (DEV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dev Protocol (DEV) Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value.y Офіційний вебсайт: https://devprotocol.xyz/ Whitepaper: https://github.com/dev-protocol/protocol/blob/master/docs/WHITEPAPER.md Купити DEV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dev Protocol (DEV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dev Protocol (DEV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 140.17K $ 140.17K $ 140.17K Загальна пропозиція: $ 9.85M $ 9.85M $ 9.85M Циркуляційна пропозиція: $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M FDV (повністю розведена вартість): $ 536.18K $ 536.18K $ 536.18K Історичний максимум: $ 20.09 $ 20.09 $ 20.09 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.054436 $ 0.054436 $ 0.054436 Дізнайтеся більше про ціну Dev Protocol (DEV)

Токеноміка Dev Protocol (DEV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dev Protocol (DEV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEV, досліджуйте ціну токена DEV в реальному часі!

Прогноз ціни DEV Хочете знати, куди рухається DEV? Наша сторінка прогнозу ціни DEV поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена DEV зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!