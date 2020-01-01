Токеноміка DEF-AI (DEFAI) Дізнайтеся ключову інформацію про DEF-AI (DEFAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DEF-AI (DEFAI) DEF-AI — це децентралізований протокол інфраструктури штучного інтелекту, який забезпечує інтелектуальні обчислення в реальному часі в екосистемі блокчейну. Він з’єднує запити на обробку ШІ-завдань з розподіленою мережею обчислювальних нодів на базі GPU за допомогою ончейн-маршрутизації та смартконтрактів. Це дозволяє розробникам інтегрувати передові можливості ШІ — такі як генерація зображень, обробка природної мови та аналіз даних — безпосередньо в децентралізовані застосунки (dApp). Офіційний вебсайт: https://def-ai.io/ Whitepaper: https://def-ai-organization.gitbook.io/def-ai-organization/launch-model/core-features Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/HwFh2kN2rYPKxzHRCFYB5qQ8rYomMs4jp968oe6FQubZ Купити DEFAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DEF-AI (DEFAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DEF-AI (DEFAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,05699 $ 0,05699 $ 0,05699 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0002395 $ 0,0002395 $ 0,0002395 Дізнайтеся більше про ціну DEF-AI (DEFAI)

Токеноміка DEF-AI (DEFAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DEF-AI (DEFAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEFAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEFAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEFAI, досліджуйте ціну токена DEFAI в реальному часі!

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