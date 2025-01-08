Сьогоднішня ціна Dev Protocol (DEV)

Поточна ціна Dev Protocol (DEV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.05K USD. Ціна DEV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dev Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Dev Protocol протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 2.50M USD

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