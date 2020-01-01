Токеноміка Dusk Network (DUSK) Дізнайтеся ключову інформацію про Dusk Network (DUSK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dusk Network (DUSK) Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability. Офіційний вебсайт: https://www.dusk.network Whitepaper: https://dusk-cms.ams3.digitaloceanspaces.com/Dusk_Whitepaper_2024_4db72f92a1.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551 Купити DUSK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dusk Network (DUSK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dusk Network (DUSK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 24,44M $ 24,44M $ 24,44M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 485,70M $ 485,70M $ 485,70M FDV (повністю розведена вартість): $ 50,31M $ 50,31M $ 50,31M Історичний максимум: $ 0,7069 $ 0,7069 $ 0,7069 Історичний мінімум: $ 0,01105859193 $ 0,01105859193 $ 0,01105859193 Поточна ціна: $ 0,05031 $ 0,05031 $ 0,05031 Дізнайтеся більше про ціну Dusk Network (DUSK)

Токеноміка Dusk Network (DUSK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dusk Network (DUSK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DUSK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DUSK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DUSK, досліджуйте ціну токена DUSK в реальному часі!

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