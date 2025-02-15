Сьогоднішня ціна DEV AI (DEVAI)

Поточна ціна DEV AI (DEVAI) сьогодні становить 0.00709181 USD з ринковою капіталізацією $ 7.05M USD. Ціна DEVAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DEV AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.30M USD

- зміна ціни DEV AI протягом дня — -7.23%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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