Ціна DEV AI (DEVAI)
Поточна ціна DEV AI (DEVAI) сьогодні становить 0.00709181 USD з ринковою капіталізацією $ 7.05M USD. Ціна DEVAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DEV AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.30M USD
- зміна ціни DEV AI протягом дня — -7.23%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DEV AI до USD становила $ -0.000553242680415494.
За останні 30 днів зміна ціни DEV AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DEV AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DEV AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000553242680415494
|-7.23%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DEV AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.04%
-7.23%
--
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