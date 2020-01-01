Токеноміка DEV AI (DEVAI) Дізнайтеся ключову інформацію про DEV AI (DEVAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни DEV AI (DEVAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DEV AI (DEVAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 773.78K $ 773.78K $ 773.78K Загальна пропозиція: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Циркуляційна пропозиція: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (повністю розведена вартість): $ 773.78K $ 773.78K $ 773.78K Історичний максимум: $ 0.00922359 $ 0.00922359 $ 0.00922359 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.0007738 $ 0.0007738 $ 0.0007738 Дізнайтеся більше про ціну DEV AI (DEVAI)

Токеноміка DEV AI (DEVAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DEV AI (DEVAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEVAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEVAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEVAI, досліджуйте ціну токена DEVAI в реальному часі!

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