Яка зараз ціна Deepnets?

Живуча ціна Deepnets (DNET) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Deepnets позиціонується на ринку?

Наразі Deepnets займає #7477 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1682743.74398366048000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу DNET?

Обсяг токенів у обігу DNET становить 920175801.613304 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Deepnets за останню добу?

За останню добу Deepnets торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Deepnets віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Deepnets досяг найвищого значення за всю історію — ₴, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують DNET?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Deepnets?

Поточне зміщення ціни на -4.82% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.