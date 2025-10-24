Інформація щодо ціни Dechat (DECHAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00371722 $ 0,00371722 $ 0,00371722 Мін. за 24 год $ 0,00408079 $ 0,00408079 $ 0,00408079 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00371722$ 0,00371722 $ 0,00371722 Макс. за 24 год $ 0,00408079$ 0,00408079 $ 0,00408079 Рекордний максимум $ 8,15$ 8,15 $ 8,15 Найнижча ціна $ 0,00150656$ 0,00150656 $ 0,00150656 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) -3,60% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,16%

Актуальна ціна Dechat (DECHAT) становить $0,00371758. За останні 24 години DECHAT торгувався між мінімумом у $ 0,00371722 і максимумом у $ 0,00408079, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DECHAT становить $ 8,15, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00150656.

Що стосується короткострокових результатів, то DECHAT змінився на -0,00% за останню годину, -3,60% за 24 години та на -7,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dechat (DECHAT)

Ринкова капіталізація $ 13,76K$ 13,76K $ 13,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 92,94K$ 92,94K $ 92,94K Циркуляційне постачання 3,70M 3,70M 3,70M Загальна пропозиція 25 000 000,0 25 000 000,0 25 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dechat — $ 13,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DECHAT — 3,70M, зі загальною пропозицією 25000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 92,94K.