Сьогоднішня ціна Cycle Network

Поточна ціна Cycle Network (CYC) сьогодні становить $ 0,01266646, зі зміною 7,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CYC до USD становить $ 0,01266646 за CYC.

Cycle Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 925 302, з циркуляційною пропозицією у 152,00M CYC. Протягом останніх 24 годин CYC торгувався між $ 0,01181407 (мінімум) та $ 0,01312182 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,11831, тоді як історичний мінімум — $ 0,00639678.

У короткостроковій динаміці CYC змінився на -2,82% за останню годину та на +13,19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 270,26K.

Ринкова інформація щодо Cycle Network (CYC)

Ринкова капіталізація $ 1,93M$ 1,93M $ 1,93M Обсяг (за 24 год) $ 270,26K$ 270,26K $ 270,26K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,67M$ 12,67M $ 12,67M Циркуляційне постачання 152,00M 152,00M 152,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Cycle Network — $ 1,93M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 270,26K. Циркуляційна пропозиція CYC — 152,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,67M.