Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Cycle Network сьогодні становить 0,01266646 USD. Ринкова капіталізація CYC становить 1 925 302 USD. Відстежуйте оновлення цін CYC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Cycle Network сьогодні становить 0,01266646 USD. Ринкова капіталізація CYC становить 1 925 302 USD. Відстежуйте оновлення цін CYC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CYC

Інформація про ціну CYC

Що таке CYC

Офіційний вебсайт CYC

Токеноміка CYC

Прогноз ціни CYC

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Cycle Network

Ціна Cycle Network (CYC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CYC до USD:

$0,01266231
$0,01266231$0,01266231
+6,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Cycle Network (CYC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:02:00 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Cycle Network

Поточна ціна Cycle Network (CYC) сьогодні становить $ 0,01266646, зі зміною 7,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CYC до USD становить $ 0,01266646 за CYC.

Cycle Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 925 302, з циркуляційною пропозицією у 152,00M CYC. Протягом останніх 24 годин CYC торгувався між $ 0,01181407 (мінімум) та $ 0,01312182 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,11831, тоді як історичний мінімум — $ 0,00639678.

У короткостроковій динаміці CYC змінився на -2,82% за останню годину та на +13,19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 270,26K.

Ринкова інформація щодо Cycle Network (CYC)

$ 1,93M
$ 1,93M$ 1,93M

$ 270,26K
$ 270,26K$ 270,26K

$ 12,67M
$ 12,67M$ 12,67M

152,00M
152,00M 152,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Cycle Network — $ 1,93M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 270,26K. Циркуляційна пропозиція CYC — 152,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,67M.

Історія ціни Cycle Network у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01181407
$ 0,01181407$ 0,01181407
Мін. за 24 год
$ 0,01312182
$ 0,01312182$ 0,01312182
Макс. за 24 год

$ 0,01181407
$ 0,01181407$ 0,01181407

$ 0,01312182
$ 0,01312182$ 0,01312182

$ 0,11831
$ 0,11831$ 0,11831

$ 0,00639678
$ 0,00639678$ 0,00639678

-2,82%

+7,19%

+13,19%

+13,19%

Історія ціни Cycle Network (CYC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cycle Network до USD становила $ +0,00084962.
За останні 30 днів зміна ціни Cycle Network до USD становила $ +0,0073552853.
За останні 60 днів зміна ціни Cycle Network до USD становила $ +0,0069837350.
За останні 90 днів зміна ціни Cycle Network до USD становила $ -0,000000000496857412.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00084962+7,19%
30 днів$ +0,0073552853+58,07%
60 днів$ +0,0069837350+55,14%
90 днів$ -0,000000000496857412-0,00%

Прогноз ціни Cycle Network

Прогноз ціни Cycle Network (CYC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CYC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Cycle Network (CYC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Cycle Network потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Cycle Network у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CYC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Cycle Network.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Cycle Network (CYC)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemChain Abstraction

Про Cycle Network

Яка зараз актуальна вартість Cycle Network?

Сьогодні Cycle Network торгується за ціною ₴0.5582013419222228640000, змінивши свою ціну на 7.18% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є CYC саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має Cycle Network сьогодні?

Cycle Network має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував CYC протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴0.5206371573085988880000 до ₴0.5782687137891614880000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі CYC сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику Cycle Network?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Infrastructure,BNB Chain Ecosystem,Cross-chain Communication,Binance Alpha Spotlight,Chain Abstraction,Governance, побудований на --, профіль ризику CYC може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про Cycle Network

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:02:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Cycle Network (CYC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Cycle Network

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

$0,4313
$0,4313$0,4313

+331,30%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,53114
$0,53114$0,53114

+962,28%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01652
$0,01652$0,01652

+31,84%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17688
$0,17688$0,17688

-12,39%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,3059
$3,3059$3,3059

+83,54%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,53114
$0,53114$0,53114

+962,28%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,026077
$0,026077$0,026077

+75,04%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,3059
$3,3059$3,3059

+83,54%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00875
$0,00875$0,00875

+46,07%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,002142
$0,002142$0,002142

+20,47%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?