Сьогоднішня ціна CRYPTO CLOUD

Поточна ціна CRYPTO CLOUD (CLOUD) сьогодні становить $ 0,00137931, зі зміною 4,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLOUD до USD становить $ 0,00137931 за CLOUD.

CRYPTO CLOUD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 550 331, з циркуляційною пропозицією у 398,99M CLOUD. Протягом останніх 24 годин CLOUD торгувався між $ 0,0013186 (мінімум) та $ 0,00144494 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00850168, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLOUD змінився на -0,66% за останню годину та на +11,90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 354,51.

Ринкова інформація щодо CRYPTO CLOUD (CLOUD)

Ринкова капіталізація $ 550,33K$ 550,33K $ 550,33K Обсяг (за 24 год) $ 354,51$ 354,51 $ 354,51 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 550,33K$ 550,33K $ 550,33K Циркуляційне постачання 398,99M 398,99M 398,99M Загальна пропозиція 398 991 500,0 398 991 500,0 398 991 500,0

Поточна ринкова капіталізація CRYPTO CLOUD — $ 550,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 354,51. Циркуляційна пропозиція CLOUD — 398,99M, зі загальною пропозицією 398991500.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 550,33K.