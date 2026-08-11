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Поточна ціна ConsumerFi Protocol сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CFI становить 115 753 USD. Відстежуйте оновлення цін CFI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ConsumerFi Protocol сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CFI становить 115 753 USD. Відстежуйте оновлення цін CFI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CFI

Інформація про ціну CFI

Що таке CFI

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Ціна ConsumerFi Protocol (CFI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CFI до USD:

$0,00051737
$0,00051737$0,00051737
-0,02%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни ConsumerFi Protocol (CFI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:32:54 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ConsumerFi Protocol

Поточна ціна ConsumerFi Protocol (CFI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CFI до USD становить $ 0 за CFI.

ConsumerFi Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 115 753, з циркуляційною пропозицією у 223,73M CFI. Протягом останніх 24 годин CFI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00737355, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CFI змінився на -0,00% за останню годину та на -3,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 83,59.

Ринкова інформація щодо ConsumerFi Protocol (CFI)

$ 115,75K
$ 115,75K$ 115,75K

$ 83,59
$ 83,59$ 83,59

$ 478,47K
$ 478,47K$ 478,47K

223,73M
223,73M 223,73M

924 776 487,8848295
924 776 487,8848295 924 776 487,8848295

Поточна ринкова капіталізація ConsumerFi Protocol — $ 115,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 83,59. Циркуляційна пропозиція CFI — 223,73M, зі загальною пропозицією 924776487.8848295. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 478,47K.

Історія ціни ConsumerFi Protocol у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00737355
$ 0,00737355$ 0,00737355

$ 0
$ 0$ 0

-0,00%

-2,21%

-3,15%

-3,15%

Історія ціни ConsumerFi Protocol (CFI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ConsumerFi Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ConsumerFi Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ConsumerFi Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ConsumerFi Protocol до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2,21%
30 днів$ 0-8,98%
60 днів$ 0-11,39%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни ConsumerFi Protocol

Прогноз ціни ConsumerFi Protocol (CFI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CFI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни ConsumerFi Protocol (CFI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ConsumerFi Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ConsumerFi Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CFI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ConsumerFi Protocol.

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Ресурс ConsumerFi Protocol (CFI)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

Про ConsumerFi Protocol

Які торговельні права зараз має ConsumerFi Protocol?

Поточна ціна: ₴, з рухом ціни -2.21% за останні 24 години.

Чи привертає CFI увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,DeFAI,Base Native.

Наскільки ліквідний ринок ConsumerFi Protocol?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо CFI?

З кількістю токенів 223725002.8848295 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як ConsumerFi Protocol порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴0.3250411320423000480000 та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують ConsumerFi Protocol сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність ConsumerFi Protocol.

Люди також запитують: Інші запитання про ConsumerFi Protocol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:32:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ConsumerFi Protocol (CFI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+49,89%

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ZKcandy

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DAPPOS

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$0,49334
$0,49334$0,49334

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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