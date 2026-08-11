Сьогоднішня ціна ConsumerFi Protocol

Поточна ціна ConsumerFi Protocol (CFI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CFI до USD становить $ 0 за CFI.

ConsumerFi Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 115 753, з циркуляційною пропозицією у 223,73M CFI. Протягом останніх 24 годин CFI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00737355, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CFI змінився на -0,00% за останню годину та на -3,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 83,59.

Ринкова інформація щодо ConsumerFi Protocol (CFI)

Ринкова капіталізація $ 115,75K$ 115,75K $ 115,75K Обсяг (за 24 год) $ 83,59$ 83,59 $ 83,59 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 478,47K$ 478,47K $ 478,47K Циркуляційне постачання 223,73M 223,73M 223,73M Загальна пропозиція 924 776 487,8848295 924 776 487,8848295 924 776 487,8848295

Поточна ринкова капіталізація ConsumerFi Protocol — $ 115,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 83,59. Циркуляційна пропозиція CFI — 223,73M, зі загальною пропозицією 924776487.8848295. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 478,47K.