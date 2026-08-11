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Поточна ціна CommonWealth сьогодні становить 0.00801271 USD. Ринкова капіталізація CWU становить 7,212,540 USD. Відстежуйте оновлення цін CWU до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна CommonWealth сьогодні становить 0.00801271 USD. Ринкова капіталізація CWU становить 7,212,540 USD. Відстежуйте оновлення цін CWU до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CWU

Інформація про ціну CWU

Що таке CWU

Офіційний вебсайт CWU

Токеноміка CWU

Прогноз ціни CWU

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Ціна CommonWealth (CWU)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CWU до USD:

$0.00802849
$0.00802849$0.00802849
-0.03%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни CommonWealth (CWU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:59:41 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна CommonWealth

Поточна ціна CommonWealth (CWU) сьогодні становить $ 0.00801271, зі зміною 3.75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CWU до USD становить $ 0.00801271 за CWU.

CommonWealth наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 7,212,540, з циркуляційною пропозицією у 900.50M CWU. Протягом останніх 24 годин CWU торгувався між $ 0.00803537 (мінімум) та $ 0.00833126 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.133167, тоді як історичний мінімум — $ 0.00800951.

У короткостроковій динаміці CWU змінився на -0.72% за останню годину та на -12.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 15.30K.

Ринкова інформація щодо CommonWealth (CWU)

$ 7.21M
$ 7.21M$ 7.21M

$ 15.30K
$ 15.30K$ 15.30K

$ 8.01M
$ 8.01M$ 8.01M

900.50M
900.50M 900.50M

999,999,308.4305267
999,999,308.4305267 999,999,308.4305267

Поточна ринкова капіталізація CommonWealth — $ 7.21M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 15.30K. Циркуляційна пропозиція CWU — 900.50M, зі загальною пропозицією 999999308.4305267. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8.01M.

Історія ціни CommonWealth у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00803537
$ 0.00803537$ 0.00803537
Мін. за 24 год
$ 0.00833126
$ 0.00833126$ 0.00833126
Макс. за 24 год

$ 0.00803537
$ 0.00803537$ 0.00803537

$ 0.00833126
$ 0.00833126$ 0.00833126

$ 0.133167
$ 0.133167$ 0.133167

$ 0.00800951
$ 0.00800951$ 0.00800951

-0.72%

-3.75%

-12.42%

-12.42%

Історія ціни CommonWealth (CWU) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CommonWealth до USD становила $ -0.000312374813436735.
За останні 30 днів зміна ціни CommonWealth до USD становила $ -0.0020645204.
За останні 60 днів зміна ціни CommonWealth до USD становила $ -0.0048395510.
За останні 90 днів зміна ціни CommonWealth до USD становила $ +0.000000003114222636.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000312374813436735-3.75%
30 днів$ -0.0020645204-25.76%
60 днів$ -0.0048395510-60.39%
90 днів$ +0.000000003114222636+0.00%

Прогноз ціни CommonWealth

Прогноз ціни CommonWealth (CWU) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CWU у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни CommonWealth (CWU) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна CommonWealth потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне CommonWealth у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CWU на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни CommonWealth.

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Ресурс CommonWealth (CWU)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Solana Ecosystem

Про CommonWealth

Яка ціна CommonWealth у реальному часі?

CommonWealth торгується за ціною ₴0.3531635811532733936000, що вказує на зміну ціни на рівні -3.75% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є CWU сьогодні?

Волатильність ціни CWU протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі CommonWealth за останні 24 години?

Токен коливався між ₴0.3541623302342875792000 (низька ціна) і ₴0.3672038070913611616000 (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував CWU?

За останні 24 години CWU зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴5.86939183015957872000, а найнижча — ₴0.3530225398002616816000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для CommonWealth?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як CWU порівнюється з іншими токенами категорії Solana Ecosystem?

У категорії Solana Ecosystem CWU демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про CommonWealth

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:59:41 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для CommonWealth (CWU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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