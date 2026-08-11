Сьогоднішня ціна CommonWealth

Поточна ціна CommonWealth (CWU) сьогодні становить $ 0.00801271, зі зміною 3.75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CWU до USD становить $ 0.00801271 за CWU.

CommonWealth наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 7,212,540, з циркуляційною пропозицією у 900.50M CWU. Протягом останніх 24 годин CWU торгувався між $ 0.00803537 (мінімум) та $ 0.00833126 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.133167, тоді як історичний мінімум — $ 0.00800951.

У короткостроковій динаміці CWU змінився на -0.72% за останню годину та на -12.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 15.30K.

Ринкова інформація щодо CommonWealth (CWU)

Ринкова капіталізація $ 7.21M$ 7.21M $ 7.21M Обсяг (за 24 год) $ 15.30K$ 15.30K $ 15.30K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8.01M$ 8.01M $ 8.01M Циркуляційне постачання 900.50M 900.50M 900.50M Загальна пропозиція 999,999,308.4305267 999,999,308.4305267 999,999,308.4305267

Поточна ринкова капіталізація CommonWealth — $ 7.21M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 15.30K. Циркуляційна пропозиція CWU — 900.50M, зі загальною пропозицією 999999308.4305267. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8.01M.