Сьогоднішня ціна COMDEX (CMDX)

Поточна ціна COMDEX (CMDX) сьогодні становить 0.00527295 USD з ринковою капіталізацією $ 960.55K USD. Ціна CMDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності COMDEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 606.49 USD

- зміна ціни COMDEX протягом дня — +2.64%

- циркуляційна пропозиція – 181.97M USD

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