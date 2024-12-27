Ціна COMDEX (CMDX)
Поточна ціна COMDEX (CMDX) сьогодні становить 0.00527295 USD з ринковою капіталізацією $ 960.55K USD. Ціна CMDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності COMDEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 606.49 USD
- зміна ціни COMDEX протягом дня — +2.64%
- циркуляційна пропозиція – 181.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни COMDEX до USD становила $ +0.0001355.
За останні 30 днів зміна ціни COMDEX до USD становила $ +0.0009654850.
За останні 60 днів зміна ціни COMDEX до USD становила $ +0.0030337749.
За останні 90 днів зміна ціни COMDEX до USD становила $ -0.004525614104429036.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0001355
|+2.64%
|30 днів
|$ +0.0009654850
|+18.31%
|60 днів
|$ +0.0030337749
|+57.53%
|90 днів
|$ -0.004525614104429036
|-46.18%
Останній аналіз цін COMDEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.80%
+2.64%
+50.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain. What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards Comdex dApps 1. cSwap_DEX – - Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens - It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders. - At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens - Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards 2. Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – - $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets - Harbor protocol, the platform to mint $CMST - $HARBOR, governance token of $CMST - HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency 3. Commodo – IBC native lending and borrowing platform - It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets - it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks
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