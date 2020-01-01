Токеноміка COMDEX (CMDX) Дізнайтеся ключову інформацію про COMDEX (CMDX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація COMDEX (CMDX) What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain. What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards Comdex dApps cSwap_DEX – Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens

It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders.

At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens

Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets

Harbor protocol, the platform to mint $CMST

$HARBOR, governance token of $CMST

HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency Commodo – IBC native lending and borrowing platform It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets

it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks Офіційний вебсайт: https://comdex.one/ Whitepaper: https://paper.comdex.one/Comdex-Litepaper.pdf Купити CMDX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни COMDEX (CMDX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена COMDEX (CMDX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 131,10K $ 131,10K $ 131,10K Загальна пропозиція: $ 197,32M $ 197,32M $ 197,32M Циркуляційна пропозиція: $ 192,68M $ 192,68M $ 192,68M FDV (повністю розведена вартість): $ 134,26K $ 134,26K $ 134,26K Історичний максимум: $ 6,02 $ 6,02 $ 6,02 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00068038 $ 0,00068038 $ 0,00068038 Дізнайтеся більше про ціну COMDEX (CMDX)

Токеноміка COMDEX (CMDX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки COMDEX (CMDX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CMDX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CMDX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CMDX, досліджуйте ціну токена CMDX в реальному часі!

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