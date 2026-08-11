Сьогоднішня ціна Coder

Поточна ціна Coder (CDR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,86% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CDR до USD становить $ 0 за CDR.

Coder наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 001,51, з циркуляційною пропозицією у 999,98M CDR. Протягом останніх 24 годин CDR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CDR змінився на +0,36% за останню годину та на +2,29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Coder (CDR)

Ринкова капіталізація $ 12,00K$ 12,00K $ 12,00K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,00K$ 12,00K $ 12,00K Циркуляційне постачання 999,98M 999,98M 999,98M Загальна пропозиція 999 978 345,409737 999 978 345,409737 999 978 345,409737

Поточна ринкова капіталізація Coder — $ 12,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CDR — 999,98M, зі загальною пропозицією 999978345.409737. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,00K.