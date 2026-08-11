Сьогоднішня ціна CodeGrid

Поточна ціна CodeGrid (GRID) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GRID до USD становить $ 0 за GRID.

CodeGrid наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22,235, з циркуляційною пропозицією у 100.00B GRID. Протягом останніх 24 годин GRID торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GRID змінився на +0.40% за останню годину та на +1.58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CodeGrid (GRID)

Ринкова капіталізація $ 22.24K$ 22.24K $ 22.24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22.24K$ 22.24K $ 22.24K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація CodeGrid — $ 22.24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GRID — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22.24K.