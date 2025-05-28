Ціна Code Sprout (SPROUT)
Поточна ціна Code Sprout (SPROUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 128,12K USD. Ціна SPROUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Code Sprout:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Code Sprout протягом дня — -1,80%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Code Sprout до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Code Sprout до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Code Sprout до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Code Sprout до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,80%
|30 днів
|$ 0
|-81,01%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Code Sprout: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+9,51%
-1,80%
-23,58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Code Sprout is an innovative educational platform designed to make learning programming/coding accessible and engaging for everyone. The platform provides a structured learning environment where users can develop coding skills through a combination of theory and practical application. At its core, Code Sprout addresses the challenges many face when learning to code: information overload, the gap between theory and practice, and difficulty maintaining momentum. The platform's thoughtfully designed curriculum breaks down complex programming concepts into digestible modules, creating a clear path for learners to follow. What distinguishes Code Sprout is its three-part learning approach: comprehensive text-based lessons, an integrated code playground for hands-on practice, and expert-led video tutorials. This multi-modal approach accommodates different learning styles and reinforces concepts through varied engagement. So what exactly is Code Sprout? Its a platform making coding education accessible to everyone through engaging, interactive, and completely free learning.
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