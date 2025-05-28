Сьогоднішня ціна Code Sprout (SPROUT)

Поточна ціна Code Sprout (SPROUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 128,12K USD. Ціна SPROUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Code Sprout:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Code Sprout протягом дня — -1,80%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

Отримуйте оновлення цін SPROUT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SPROUT.