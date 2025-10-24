Інформація щодо ціни CODE (CODE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01376831$ 0,01376831 $ 0,01376831 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,05% Зміна ціни (1 дн.) +0,77% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,86% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,86%

Актуальна ціна CODE (CODE) становить --. За останні 24 години CODE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CODE становить $ 0,01376831, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CODE змінився на -0,05% за останню годину, +0,77% за 24 години та на -4,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CODE (CODE)

Ринкова капіталізація $ 10,37K$ 10,37K $ 10,37K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,37K$ 10,37K $ 10,37K Циркуляційне постачання 19,78M 19,78M 19,78M Загальна пропозиція 19 782 349,46535631 19 782 349,46535631 19 782 349,46535631

Поточна ринкова капіталізація CODE — $ 10,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CODE — 19,78M, зі загальною пропозицією 19782349.46535631. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,37K.