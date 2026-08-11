Сьогоднішня ціна CapIX Protocol

Поточна ціна CapIX Protocol (CPX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CPX до USD становить $ 0 за CPX.

CapIX Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 479 130, з циркуляційною пропозицією у 535,36M CPX. Протягом останніх 24 годин CPX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,00117815 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00250919, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CPX змінився на -9,05% за останню годину та на +53,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 65,87K.

Ринкова інформація щодо CapIX Protocol (CPX)

Ринкова капіталізація $ 479,13K$ 479,13K $ 479,13K Обсяг (за 24 год) $ 65,87K$ 65,87K $ 65,87K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 894,95K$ 894,95K $ 894,95K Циркуляційне постачання 535,36M 535,36M 535,36M Загальна пропозиція 999 984 558,214118 999 984 558,214118 999 984 558,214118

Поточна ринкова капіталізація CapIX Protocol — $ 479,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 65,87K. Циркуляційна пропозиція CPX — 535,36M, зі загальною пропозицією 999984558.214118. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 894,95K.