Інформація щодо ціни Capa (CAPA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00121523 $ 0,00121523 $ 0,00121523 Мін. за 24 год $ 0,00125257 $ 0,00125257 $ 0,00125257 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00121523$ 0,00121523 $ 0,00121523 Макс. за 24 год $ 0,00125257$ 0,00125257 $ 0,00125257 Рекордний максимум $ 0,02191833$ 0,02191833 $ 0,02191833 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,29% Зміна ціни (1 дн.) +1,85% Зміна ціни (за 7 дн.) +15,42% Зміна ціни (за 7 дн.) +15,42%

Актуальна ціна Capa (CAPA) становить $0,001251. За останні 24 години CAPA торгувався між мінімумом у $ 0,00121523 і максимумом у $ 0,00125257, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CAPA становить $ 0,02191833, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CAPA змінився на +0,29% за останню годину, +1,85% за 24 години та на +15,42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Capa (CAPA)

Ринкова капіталізація $ 196,29K$ 196,29K $ 196,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 624,88K$ 624,88K $ 624,88K Циркуляційне постачання 157,06M 157,06M 157,06M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Capa — $ 196,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CAPA — 157,06M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 624,88K.