Інформація щодо ціни BVM (BVM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0122957 $ 0,0122957 $ 0,0122957 Мін. за 24 год $ 0,01467105 $ 0,01467105 $ 0,01467105 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0122957$ 0,0122957 $ 0,0122957 Макс. за 24 год $ 0,01467105$ 0,01467105 $ 0,01467105 Рекордний максимум $ 6,94$ 6,94 $ 6,94 Найнижча ціна $ 0,01117383$ 0,01117383 $ 0,01117383 Зміна ціни (за 1 год) -1,36% Зміна ціни (1 дн.) -15,77% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,06% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,06%

Актуальна ціна BVM (BVM) становить $0,01230701. За останні 24 години BVM торгувався між мінімумом у $ 0,0122957 і максимумом у $ 0,01467105, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BVM становить $ 6,94, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01117383.

Що стосується короткострокових результатів, то BVM змінився на -1,36% за останню годину, -15,77% за 24 години та на -15,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BVM (BVM)

Ринкова капіталізація $ 305,45K$ 305,45K $ 305,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,23M$ 1,23M $ 1,23M Циркуляційне постачання 24,82M 24,82M 24,82M Загальна пропозиція 99 741 589,87 99 741 589,87 99 741 589,87

Поточна ринкова капіталізація BVM — $ 305,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BVM — 24,82M, зі загальною пропозицією 99741589.87. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,23M.