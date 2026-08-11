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Поточна ціна Bubble Protocol сьогодні становить 0,02744872 USD. Ринкова капіталізація BPL становить 548 974 USD. Відстежуйте оновлення цін BPL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Bubble Protocol сьогодні становить 0,02744872 USD. Ринкова капіталізація BPL становить 548 974 USD. Відстежуйте оновлення цін BPL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Bubble Protocol (BPL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BPL до USD:

$0,02744872
$0,02744872$0,02744872
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Bubble Protocol (BPL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:55:54 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Bubble Protocol

Поточна ціна Bubble Protocol (BPL) сьогодні становить $ 0,02744872, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BPL до USD становить $ 0,02744872 за BPL.

Bubble Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 548 974, з циркуляційною пропозицією у 20,00M BPL. Протягом останніх 24 годин BPL торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,054526, тоді як історичний мінімум — $ 0,0245755.

У короткостроковій динаміці BPL змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 209,20.

Ринкова інформація щодо Bubble Protocol (BPL)

$ 548,97K
$ 548,97K$ 548,97K

$ 209,20
$ 209,20$ 209,20

$ 548,97K
$ 548,97K$ 548,97K

20,00M
20,00M 20,00M

20 000 000,0
20 000 000,0 20 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bubble Protocol — $ 548,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 209,20. Циркуляційна пропозиція BPL — 20,00M, зі загальною пропозицією 20000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 548,97K.

Історія ціни Bubble Protocol у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,054526
$ 0,054526$ 0,054526

$ 0,0245755
$ 0,0245755$ 0,0245755

--

--

0,00%

0,00%

Історія ціни Bubble Protocol (BPL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bubble Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bubble Protocol до USD становила $ -0,0039046737.
За останні 60 днів зміна ціни Bubble Protocol до USD становила $ -0,0138227554.
За останні 90 днів зміна ціни Bubble Protocol до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0039046737-14,22%
60 днів$ -0,0138227554-50,35%
90 днів----

Прогноз ціни Bubble Protocol

Прогноз ціни Bubble Protocol (BPL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BPL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Bubble Protocol (BPL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Bubble Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Bubble Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BPL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Bubble Protocol.

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Ресурс Bubble Protocol (BPL)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Artificial Intelligence (AI)Decentralized Finance (DeFi)DeFAI

Про Bubble Protocol

Яка зараз актуальна вартість Bubble Protocol?

Сьогодні Bubble Protocol торгується за ціною ₴1.2099471538419815680000, змінивши свою ціну на --% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є BPL саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має Bubble Protocol сьогодні?

Bubble Protocol має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував BPL протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴0E-15 до ₴0E-15. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі BPL сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику Bubble Protocol?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),DeFAI,Shido Network Ecosystem, побудований на --, профіль ризику BPL може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про Bubble Protocol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:55:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bubble Protocol (BPL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00000
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-12,95%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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$0,027867$0,027867

+87,06%

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$0,72870$0,72870

+65,13%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00875
$0,00875$0,00875

+46,07%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,50931
$0,50931$0,50931

+33,37%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,6210
$2,6210$2,6210

+45,52%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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