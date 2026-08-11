Сьогоднішня ціна Bubble Protocol

Поточна ціна Bubble Protocol (BPL) сьогодні становить $ 0,02744872, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BPL до USD становить $ 0,02744872 за BPL.

Bubble Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 548 974, з циркуляційною пропозицією у 20,00M BPL. Протягом останніх 24 годин BPL торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,054526, тоді як історичний мінімум — $ 0,0245755.

У короткостроковій динаміці BPL змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 209,20.

Ринкова інформація щодо Bubble Protocol (BPL)

Ринкова капіталізація $ 548,97K$ 548,97K $ 548,97K Обсяг (за 24 год) $ 209,20$ 209,20 $ 209,20 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 548,97K$ 548,97K $ 548,97K Циркуляційне постачання 20,00M 20,00M 20,00M Загальна пропозиція 20 000 000,0 20 000 000,0 20 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bubble Protocol — $ 548,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 209,20. Циркуляційна пропозиція BPL — 20,00M, зі загальною пропозицією 20000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 548,97K.